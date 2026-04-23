Fiorentina, esclusa una lesione al flessore per Gosens: il report del club

23/04/2026 | 15:06:49

La Fiorentina ha comunicato l’esito degli esami strumentali condotti su Robin Gosens.

Questo il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”.

Foto: Instagram Fiorentina