Fiorentina-Empoli si giocherà. Ecco il comunicato dei viola

“ACF Fiorentina informa che , viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.

Con il seguente comunicato, la Fiorentina rende noto che la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli, si giocherà regolarmente.

Foto: Instagram Fiorentina