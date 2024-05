Fiorentina: eguagliato record negativo del Benfica, ecco quale

Niente rivincita della finale passata, il gol di El Kaabi è stata una doccia gelata per i viola che ha condannato la squadra di Italiano alla seconda sconfitta consecutiva in una finale di Conference League, la terza consecutiva in una finale ( considerando quella di Coppa Italia contro l’Inter dello scorso anno). La Fiorentina diventa quindi la prima formazione a perdere due finali in due stagioni consecutive nelle principali competizioni europee a partire dal 2013 e 2014 quando fu il Benfica a perderne due consecutivamente (OptaPaolo), ma di Europa League. In quel caso la squadra portoghese venne sconfitta dal Chelsea prima, dal Siviglia poi.

Foto: instagram Conference