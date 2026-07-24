Fiorentina: Echeverri è impossibile. Per Mastantuono il sogno continua

24/07/2026 | 23:16:08

Nelle ultime ore Claudio Echeverri è stato accostato alla Fiorentina senza un senso. Non perché sia un profilo sbagliato, anzi il 2006 del Manchester City ha qualità importanti e nessuno le discute. Solo che, basterebbe indagare e perdere un minuto, la Fiorentina ha ormai occupato i due slot da extracomunitario e non può prenderne un altro, fine delle trasmissioni. Mentre Mastantuono (notizia anticipata da Flavio Ognissanti) è un’idea concreta, confermata dalle più autorevoli fonti spagnole e argentine. I viola lavorano per un prestito con formula alla Nico Paz, il Real ha aperto, c’è concorrenza, ma il sogno viola continua…

Foto: sito Real Madrid