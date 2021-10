Fiorentina, ecco perché Biraghi (e non Vlahovic) ha calciato il rigore

È in corso Fiorentina-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A. La Viola è passata nel primo tempo in vantaggio con capitan Biraghi (rigore). Riguardo l’episodio, da segnalare il fatto che dal dischetto non si è presentato Dusan Vlahovic, come invece accade solitamente. Questo perché il capitano dei toscani ha voluto fortemente assumersi la responsabilità di calciare al posto del compagno, che sta attraversando un momento di tensione. L’attaccante serbo ha poi esultato per la realizzazione.

Foto: Twitter Fiorentina