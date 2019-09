Fiorentina, ecco Pedro: “Pronto per la Juve, Ibra il mio riferimento. Su Ribery e la numero 9…”

Pedro, nuovo attaccante della Fiorentina, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: “Voglio ringraziare Commisso, Pradè e Barone, oltre alla mia famiglia, i miei agenti: è stata una trattativa lunga. Sono molto contento di trovarmi in un grande club come la Fiorentina. Dal punto di vista fisico mi sento molto bene. La scelta di schierarmi contro la Juventus dipenderà da Montella, ma io sto bene perché l’ultimo infortunio è stato lieve e sono pronto per giocare. Ovviamente spero di poter giocare e segnare, sarebbe bellissimo. Il mio riferimento come attaccante? Il mio punto di riferimento è Ibrahimovic perché è un giocatore di grande qualità e di grande tecnica. Quando i miei agenti mi hanno parlato della Fiorentina sono stato subito molto soddisfatto vista la tradizione del club. La mia speranza è quella di fare una grande stagione qui visto anche che la società sta costruendo una grande squadra. La maglia numero 9? Chiaro che la maglia numero 9 è molto importante visto che l’ha indossata un idolo come Batistuta. Io sto costruendo la mia carriera e voglio fare grandi cose qui con la maglia viola indosso. Ribery? Lo conosco perché è un grande campione e lo utilizzano spesso ai videogame. Per me è un sogno poter giocare con lui. Io vicino al Real Madrid? In passato ci sono state trattative col Real ma poi non si è chiusa perché ero infortunato. All’epoca giocavo anche in Nazionale, un obiettivo che voglio raggiungere di nuovo. Sono però contentissimo di essere in un grande club come la Fiorentina, è una tappa importante della mia carriera.

Foto: Fiorentina Twitter