Fiorentina, ecco FR7: “Mia moglie determinante nella scelta, potrei giocare fino a 40 anni. Su Ronaldo e la Serie A…”

In casa Fiorentina è il giorno di Franck Ribery. Queste le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione: “Voglio ringraziare i miei agenti e la dirigenza. Abbiamo parlato tanto e abbiamo trovato un accordo che mi ha reso felice. Sono molto felice di essere qui. Ho visto nella dirigenza tanta motivazione e fiducia nei miei confronti. Anche mia moglie è stata determinante per questa scelta perché la famiglia è fondamentale per me. Cristiano Ronaldo? Sono venuto qua per aiutare la mia squadra che è la Fiorentina. Non sono qui per fare concorrenza a Ronaldo. Il calcio è la mia vita. E’ la ragione per cui sono voluto rimanere in Europa. Sono fortunato a trovare la Fiorentina e la fiducia. Spero di poter giocare fino a 40 anni come Totti. L’infortunio di gennaio? L’allenatore ha fatto scelte diverse ma io sono sempre stato importante per il gruppo e per la squadra e ho sempre aiutato rispondendo presente. La Serie A? È un campionato bellissimo e difficilissimo, uno dei migliori al mondo. Sono qui proprio per imparare lo spirito che si vive in Italia, la passione che gli italiani hanno per il calcio e sono contento di aver fatto questa scelta. Chiesa? So che è un calciatore forte e io ho sempre dato tutto me stesso per far crescere i giovani. Spero e credo che potrò farlo maturare ancora. Oggi i giovsani sono diversi della mia generazione. Penso al 2006 quando giocavo con Zidane, Vieira e Trezeguet che mi hanno insegnato tanto. Io voglio fare lo stesso con i giovani che devono sempre avere la fame di giocare. Oggi vediamo giovani che dopo 3 partite pensano di essere arrivati. Non è così, si devono allenare. Io sono arrivato a vincere tutto perché mi sono allenato ogni giorno. Se sono pronto per il Napoli di Ancelotti? Non sono pronto e sono contento perché mi sono allenato oggi con la squadra. Ho fatto tanti allenamenti da solo ma quando sei con la squadra, e fai la preparazione è un’altra cosa. Adesso sono contento, sono con la testa concentrato sulla partita e sulla squadra. Ho bisogno forse di una settimana o due per giocare. Se il mister mi dice che ha bisogno io vado, perché sono così. Ma non sono pronto anche se risponderei presente. Il gruppo? Ho avuto buone impressioni. La squadra mi ha mandato dei video della squadra. Anche mia moglie quando ha visto la squadra e il gruppo mi ha detto che dovevamo venire qui. C’è una bell’atmosfera e sono contento. Voglio lavorare con la squadra e con tutte le persone del club. Quando sono arrivato, tutte le persone sono fantastiche con me”.

Foto: Fiorentina Twitter