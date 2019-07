Fiorentina, ecco Boateng: il ghanese è arrivato in città

Primo abbraccio viola per Kevin-Prince Boateng. Pochi minuti fa, infatti, il calciatore è arrivato a Firenze in treno, come testimoniato dalla stessa società viola tramite il proprio profilo Instagram. Una trattativa lampo, durata solo tre giorni e che vi abbiamo raccontato fin dalla sua nascita. Adesso, il ghanese svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto e dare il via alla sua nuova avventura alla Fiorentina.

Foto Instagram Fiorentina