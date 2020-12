Fiorentina, è terminato dopo il pari col Sassuolo il ritiro voluto dalla società

Dopo il buon pareggio contro il Sassuolo, la squadra di Prandelli ha svolto una seduta defaticante questa mattina al centro sportivo ‘Astori’ e dopo il pranzo sarà libera per almeno 24 ore. Domani i tesserati viola si ritroveranno nel consueto ritiro pre-partita, in vista dell’Hellas Verona, la gara è in programma sabato pomeriggio al Franchi. Potrebbe tornare a disposizione Duncan, già convocato contro il Sassuolo.

Foto: Twitter Ribery ufficiale