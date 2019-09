Fiorentina, è arrivato Pedro. E quel numero 9 sulle spalle…

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, semplicemente e più comunemente noto come Pedro, è atterrato questa sera a Firenze all’aeroporto di Peretola. L’attesa è finita, presto sarà a disposizione di Vincenzo Montella. L’attaccante nato a Rio de Janeiro il 20 giugno del 1997, ha mosso i primi passi nella Duquecaxiense prima di trasferirsi non ancora 17enne alla Fluminense nel 2014. Vincitore del campionato Under 20 l’anno successivo, dopo aver fatto faville anche in due tornei di categoria giocati in Olanda e in Germania, è esploso nel 2016 segnando la bellezza di 32 gol, un segnale che era ormai pronto per giocare in prima squadra. Il fisico è quello della classica prima punta da area di rigore, dotata di una straordinaria potenza e forza fisica dall’alto dei suoi 185 centimetri per 80 chili. L’arrivo in maglia viola si trasforma e ha il significato della tanto attesa occasione nel calcio europeo, continente che già in passato gli aveva messo gli occhi addosso (Real Madrid in prima fila). “È un onore poter indossare la maglia numero 9 che fu di Batistuta, un idolo della Fiorentina. Spero di poter fare la storia anche io. Mi auguro, passo dopo passo, di conquistare la tifoseria e avere successo”, queste le sue prime dichiarazioni rilasciate il 2 settembre dopo la firma. Ora, con quel numero 9 sulle spalle, un tempo di un grande centravanti come Batistuta, Pedro è davvero pronto a conquistare con prepotenza l’affetto dei tifosi.

Foto: Fiorentina Twitter