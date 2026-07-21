Fiorentina, Dragusin non ha dubbi: “Il rapporto con Paratici ha reso il trasferimento più facile”

21/07/2026 | 15:40:44

Il nuovo perno difensivo della Fiorentina Radu Dragusin, arrivato dal Tottenham e voluto da Paratici e Grosso, si è già calato perfettamente nella parte, come testimoniano le sue parole al TGR Rai Toscana: “Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco. Sono felice di essere qua, la Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l’ora di giocare. Non c’è stato tantissimo tempo per essere convinto a venire, sicuramente il rapporto con il direttore Paratici ha reso questo trasferimento più facile e la sua fiducia nei miei confronti vuol dire tanto. Anche i tifosi mi hanno accolto bene, ho ricevuto tanti messaggi e dico loro grazie, li aspetto per lottare tutti insieme per la Fiorentina”.

Foto: Instagram Dragusin