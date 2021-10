Fiorentina: Dragowski è infortunato, ma verrà visitato dallo staff della Polonia

Bartlomiej Dragowski si è infortunato nei minuti di recupero della gara di ieri contro il Napoli, ma il portiere viola sarà in ogni caso chiamato a presentarsi in queste ore al raduno della Nazionale polacca.

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it l’estremo difensore dovrà rispondere alla convocazione di Paulo Sousa e sostenere ulteriori esami clinici in Polonia prima di essere esentato dalle prossime gare della sua Nazionale.

Ricordiamo che Dragowski, nel rinviare un pallone nei minuti di recupero della gara di ieri, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. La sensazione è che verrà rispedito a Firenze per recuperare il prima possibile con lo staff medico della viola.