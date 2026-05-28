Fiorentina, dopo 43 arriva il titolo Primavera. Battuto il Parma 2-1 in finale
28/05/2026 | 22:34:46
La Fiorentina festeggia dopo 43 il titolo del campionato Primavera. Nella finalissima, i viola di Daniele Galloppa, battono 2-1 il Parma al Viola Park. Trionfo dei viola, quindi, a casa propria, davanti a tanti spettatori.
Partita equilibrata, risoltasi nel quarto d’ora finale. Dopo tanto equilibrio, infatti, sblocca la gara Braschi al 74′, attaccante che anche esordito in Serie A. All’83’ arriva il 2-0 di Kouadio su rigore. Il Parma prova la reazione all’88’ riapre la gara con Mikolajewaki anche lui su rigore, ma è troppo tardi.
Finisce 2-1 per la Fiorentina che trionfa e ottiene il tricolore.
FIORENTINA -PARMA 2-1: Marcatori: 74’ Braschi (rig. F), 83’ Kouadio (F), 88’ Mikolajewaki (P).
Foto: X Fiorentina