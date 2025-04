Fiorentina, Dodo si è operato per appendicite. Il comunicato

Con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso noto che il terzino brasiliano Dodo è stato operato oggi per appendicite: “ACF Fiorentina comunica che nel pomeriggio di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita. Prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale”.

Foto; Instagram Fiorentina