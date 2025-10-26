Fiorentina da 0-2 a 2-2 con i rigori di Gudmundsson e Kean. Al Bologna non bastano Castro e Cambiaghi

26/10/2025 | 20:02:32

Un pareggio pieno di emozioni nel match tra Fiorentina e Bologna, disputato a Firenze. La partita tra le due formazioni è entrata subito nel vivo: al 25′ del primo tempo gli ospiti hanno trovato la rete del vantaggio grazie a una conclusione al volo di Castro, che ha superato De Gea e insaccato alle spalle del portiere viola. Il secondo tempo è proseguito sulla falsariga del primo, con un Bologna arrembante che al 52′ ha trovato la rete del 2-0 grazie a un sinistro di Cambiaghi. A riaccendere le speranze dei padroni di casa è stato un calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area commesso da Ferguson. Dal dischetto, Gudmundsson non ha sbagliato, insaccando nell’angolino basso al 74’. A cambiare totalmente la direzione della partita è stato il il cartellino rosso per doppio giallo rimediato da Emil Holm all’84’, che ha costretto gli ospiti a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica. I viola ne hanno approfittato, trovando il pareggio grazie a un altro fallo di mano in area – questa volta commesso da Bernardeschi – che ha portato a un secondo calcio di rigore, trasformato da Kean al 90’+4’, che ha chiuso la partita sul 2-2.

Foto: X Fiorentina