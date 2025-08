Conference League: la Fiorentina sfiderà la vincente di Polyssia-Paksi

04/08/2025 | 15:16:57

La Fiorentina aspetta di conoscere la prossima avversaria di Conference League. I viola sfideranno la vincente di Polyssia–Paksi: in trasferta la gara di andata del 21 agosto, mentre il ritorno si disputerà a Reggio Emilia per i lavori in corso alla stadio Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina