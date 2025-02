Fiorentina-Como, le quattro soluzioni di Palladino per sostituire Kean

Domani alle 12:30 si gioca Fiorentina-Como, occasione per gli uomini di Palladino per tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica, dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Dovrà farlo senza però il suo trascinatore Moise Kean, squalificato per via di un giallo preso proprio nella nervosa gara coi nerazzurri. Se il sostituto naturale dell’attaccante italiano fino a poco fa era Kouame, oggi Palladino dovrà inventarsi qualcos’altro. In conferenza stampa, proprio alla domanda su chi prenderà il posto al centro dell’attacco, il tecnico ha risposto così: “Zaniolo, Beltran, Gudmundsson e Caprini sono possibilità”.

Quattro candidati per un solo posto, tutti con caratteristiche differenti, il che renderà difficoltoso il lavoro di preparazione alla gara di Cesc Fabregas, che si ritroverà a mettere in campo differenti piani gara a seconda di chi sosterrà l’attacco viola. Tra le 4 soluzioni, quello con le caratteristiche maggiormente attribuibili a Kean, è paradossalmente Caprini, che ha esordito in prima squadra in occasione del 3-0 al Franchi contro l’Inter. Parliamo di una prima punta con un gran senso del gol, ma esattamente come il classe 2000 in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo anche da esterno. Zaniolo è probabilmente il meno incline al compito di prima punta classica, e nel caso dovesse giocare titolare, quasi sicuramente tenderà a muoversi soprattutto nelle zone esterne del campo, cercando di favorire gli inserimenti centrali dei centrocampisti. Beltran, probabilmente il favorito a una maglia dal 1′, ha però dimostrato lo scorso anno di soffrire il ruolo da unica punta (per via di una fisicità deficitaria), ma ha comunque le qualità e l’esperienza per reggere la responsabilità. La soluzione più interessante sarebbe Gudmundsson, giocatore con tutte le carte in regola (sia fisiche che tecniche) per reggere compiti di quel tipo. Chiaramente non lavorerebbe da prima punta classica, ma galleggerebbe sulla trequarti dialogando coi compagni e favorendo gli inserimenti degli stessi.

Foto: Instagram Palladino