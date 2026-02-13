Fiorentina, i convocati per il Como. Out Gudmundsson e Rugani
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Como. Confermate le assenze di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani, intenti entrambi a risolvere i rispettivi problemi fisici.
Questa la lista completa:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri. Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Harrison, Kean, Piccoli, Solomon.
Foto: sito Fiorentina