Fiorentina, quattro giornate, zero vittorie

22/09/2025 | 10:56:35

La sconfitta di ieri in casa contro il Como ha confermato il momento difficile della Fiorentina di Stefano Pioli.

Nonostante un gol di Mandragora nei primi minuti, la formazione toscana è stata rimontata nel secondo tempo dai gol di Kempf e Addai. La partenza della Viola è ora tutta in salita: solo due punti in quattro giornate, ottenuti con i pareggi contro Torino e Cagliari.

La prossima partita vedrà la squadra di Pioli affrontare il Pisa, un avversario che, sulla carta, dovrebbe risultare più abbordabile. Una vittoria potrebbe finalmente dare respiro al tecnico viola, ancora alla ricerca del primo successo in campionato in questa sua seconda avventura sulla panchina dei toscani.

Foto: Instagram Fiorentina