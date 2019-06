Fiorentina-Commisso no stop: vertice in corso

Proseguono le trattative tra l’imprenditore italo-americano, Rocco Commisso, e la Fiorentina. Il proprietario dei New York Cosmos e fondatore di Mediacom si è oggi recato negli uffici Tod’s, società dei Della Valle, in compagnia del suo uomo di fiducia Joe Barone, per discutere il passaggio di proprietà del club viola. Dopo lo sbarco di Commisso a Milano dello scorso 2 giugno, il vertice di oggi potrebbe segnare un’ulteriore, importante svolta nelle trattative…