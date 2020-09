Fiorentina, cinquina alla Reggiana. Per il Lecce solo un pari col Monopoli

La Fiorentina chiude il giro delle amichevoli con il botto: “manita” alla Reggiana al Franchi. A decidere la gara due doppiette, quelle di Ribery e di Kuame, e il gol di Chiesa. Per la Reggiana è Zamparo a firmare il gol della bandiera. Unica nota stonata gli stop per infortunio di Biraghi e Pezzella, da valutare le loro condizioni. Solo un pareggio, invece, per il Lecce che non va oltre il 2-2 con il Monopoli: in gol Coda e Listkovwski, ma gli avversari recuperano due volte con la doppietta di Fella.

Foto: Twitter Fiorentina