Fiorentina, che scoppola a Belgrado. La Stella Rossa vince 5-0

La Fiorentina perde a Belgrado 5-0 contro la Stella Rossa nell’amichevole di questa sera. I viola subiscono le reti in un primo tempo scioccante, anzi nei primi 29 minuti, senza poi trovare mai la via del gol per tutto il resto della gara quando i serbi hanno inserito diverse seconde linee e giocatori delle giovanili. Fiorentina molto indietro rispetto alla Stella Rossa, una brutta figura che poteva finire ancora peggio. Da segnalare la doppietta di Olaynka per i campioni di Serbia.

Foto: Instagram Fiorentina