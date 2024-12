Fiorentina, Cataldi e Sottil out contro il Vitoria Guimaraes a causa di una tonsillite. Il comunicato

Dopo aver annunciato la lista dei calciatori convocati per la partita di Conference League contro il Vitoria Guimaraes, la Fiorentina ha diffuso un comunicato in merito alle condizioni di Cataldi e Sottil, che non saranno disponibili per la gara di domani sera.

Il comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che i calciatori Danilo Cataldi e Riccardo Sottil non sono stati convocati a causa di una tonsillite”.

Foto: x fiorentina