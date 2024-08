Fiorentina, Bove è arrivato in città

Edoardo Bove – come vi avevamo anticipato – si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato in questi minuti alla Stazione di Santa Maria Novella per i primi passi della sua avventura con la maglia viola.

