Fiorentina-Betis, arbitra Nyberg. Prima semifinale europea in carriera per lo svedese

06/05/2025 | 11:20:31

La Uefa ha scelto Glenn Nyberg come arbitro per la semifinale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia. Giovedì sera al Franchi, dirigerà quindi un fischietto svedese che vanta 17 partite di Champions League e 14 di Europa League. Si tratta comunque della sua prima semifinale europea. In Conference League è alla prima direzione stagionale, negli anni scorsi ha arbitrato tra le altre Roma-CSKA Sofia 5-1 della fase a gironi 2021/22 e Lazio-AZ Alkmaar 1-2 negli Ottavi di finale 2022/23.