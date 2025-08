Fiorentina battuta 2-0 a Leicester: decidono Ayew e Issahaku

03/08/2025 | 17:59:03

Inizia male la tournèe inglese della Fiorentina di Pioli, battuta 2-0 in casa del Leicester. Decisivi i gol di Ayew al 29′ e Issahaku al 36′. Inglesi apparsi più pimpanti dal punto di vista fisico, mentre la Fiorentina ancora imballata nella prima vera amichevole di questa estate. Martedì i viola affronteranno il Nottingham Forest, domenica invece in programma un’amichevole contro il Manchester United.

LEICESTER (ENG): Hermansen M., Choudhury H. (dal 30′ st Nelson B.), Okoli C. (dal 37′ st Aluko O.), Vestergaard J. (dal 30′ st Faes W.), Thomas L., Skipp O. (dal 22′ st Daka P.), Soumare B., El Khannouss B. (dal 38′ st Page L.), Mavididi S. (dal 12′ st McAteer K.), Fatawu I. (dal 12′ st Monga J.), Ayew J. (dal 23′ st Winks H.). A disposizione: Aluko O., Alves W., Begovic A., Coulibaly W., Daka P., Faes W., McAteer K., Monga J., Ndidi W., Nelson B., Page L., Stolarczyk J., Winks H. Allenatore: Cifuentes M..

FIORENTINA (ITA): Martinelli T., Mari P. (dal 18′ st Pongracic M.), Kouadio E. (dal 18′ st Dodo), Viti M. (dal 18′ st Ranieri L.), Fortini N. (dal 34′ pt Kospo E. dal 18′ st Comuzzo P.), Bianco A. (dal 1′ st Fagioli N.), Richardson A. (dal 19′ st Kean M.), Fazzini J. (dal 18′ st Ndour C.), Parisi F. (dal 20′ st Gosens R.), Sabiri A. (dal 18′ st Gudmundsson A.), Beltran L. (dal 18′ st Dzeko E.). A disposizione: Braschi R., Comuzzo P., de Gea D., Dodo, Dzeko E., Fagioli N., Gosens R., Gudmundsson A., Kean M., Kospo E., Leonardelli P., Lezzerini L., Montenegro L., Ndour C., Pongracic M., Ranieri L., Trapani N. Allenatore: Pioli S

FOTO: X Fiorentina