Fiorentina, Barone: “Stiamo programmando la squadra del prossimo anno. Vlahovic? Lavoriamo al rinnovo”

Intercettato dai giornalisti presenti al’esterno della Lega dove ci sarà l’assemblea, Joe Barone, l’ad della Fiorentina, ha risposto alle domande sul mercato: “I primi giorni con Gattuso sono stati bellissimi, di programmazione per la squadra. Stiamo lavorando per costruire il gruppo per il prossimo anno. Se lavoriamo al rinnovo di Vlahovic? Certo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina