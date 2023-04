Incornata di Cabral e Fiorentina avanti sulla Cremonese all’intervallo (1-0)

Si chiude con la Fiorentina in vantaggio 1-0 sulla Cremonese la prima frazione di gioco allo Zini. Partono forte i viola che si fanno subito vedere in avanti: Barak imbuca per Ikone, l’esterno francese non colpisce bene permettendo la parata a Sarr, ma sulla respinta si avventa Barak che trova ancora la risposta del portiere grigiorosso. Risponde la Cremonese con Tsadjout, ma il suo tiro esce di poco sul fondo. La partita si sblocca al 20′: bel cross con il destro di Biraghi, che trova Arthur Cabral, abile a girare di testa nel cuore dell’area e di insaccare lo 0-1 per gli uomini di Italiano. I viola gestiscono la partita, la Cremonese fatica (soprattutto in mezzo al campo). La prima frazione di gioco si chiude con il tentativo dalla distanza di Quarta, ma Sarr è attento e alza sopra la traversa.

Foto: Instagram Fiorentina