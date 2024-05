Fiorentina: attenta a quei tre, i maggiori pericoli della squadra greca

Stasera alle 21 andrà in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. La Viola vuole riscattare la sconfitta nella finale della passata edizione contro il West Ham. I ragazzi di Italiano fronteggeranno il club greco, autore di un percorso eccellente nella competizione avendo eliminato il Ferencvaros, il Maccabi Tel Aviv, il Fenerbahce e il ben più quotato Aston Villa. Diversi sono i giocatori che si sono messi in mostra nella squadra di Mendilibar: non soltanto Ayoub El Kaabi, pericolo numero uno e in forma smagliante. Il classe 1993 marocchino ha realizzato 10 reti nella competizione, 32 stagionali. Non sarà pero l’unico da tenere d’occhio, i pericoli potrebbero scaturire anche da Daniel Podence, in prestito dal Wolverhampton e autore di 15 reti e 13 assist stagionali. Sarà da monitorare anche il capitano Kostantinos Fortounis, autore di 11 reti e 19 assist fra tutte le competizioni.

Foto: instagram El Kaabi