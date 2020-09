Fiorentina, Amrabat: “Ho parlato con altri club, ma ho scelto questo progetto. Mi sto allenando come regista”

Era stato acquistato a gennaio dalla Fiorentina, ma era rimasto in prestito al Verona fino alla fine del campionato. Oggi il centrocampista Sofyan Amrabat si è presentato in conferenza stampa: “Sono veramente felice di essere qui, è un grande onore. Ho parlato con altri 5 club italiani, ma con la Fiorentina ho avuto subito un grande feeling. Non ho scelto il club più importante sulla carta che mi ha cercato, ho scelto il progetto e gli obiettivi. Potremo fare tante cose importanti insieme”.

“Io posso giocare sia regista che mezzala – ha continuato Amrabat – deciderà il mister. In questo momento mi sto allenando di più come regista davanti alla difesa e credo che sarà il ruolo che coprirò visto il nostro modulo”.

Poi, la scelta del numero: “Il 34, per Nouri dell’Ajax. Vorrei mantenerlo il più a lungo possibile, fino alla fine della mia carriera”.

Foto: Twitter ufficiale della Fiorentina