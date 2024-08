Giornata di visite mediche in casa Fiorentina, pronta ad accogliere Amir Richardson come nuovo giocatore. Colpo importante e mirato per il centrocampo di Palladino, la Fiorentina l’ha acquistato dal Reims per 9, 5 milioni più 500 mila euro di bonus e 10 per cento sulla futura rivendita. Richardson sta svolgendo le visite presso l’Istituto Fanfani e poi sarà pronto a firmare il contratto con i viola.