Come raccontato in esclusiva lo scorso 27 Giugno, Moise Kean ora è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante ex Juventus come vi abbiamo raccontato è arrivato ieri a Firenze e ha visitato le strutture ,al via oggi le visite mediche di rito. Inizia il nuovo capitolo della sua carriera, in maglia viola.

Foto: instagram Fiorentina