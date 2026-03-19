Fiorentina ai quarti di Conference League: successo 2-1 contro il Rakow che qualifica i viola

19/03/2026 | 20:42:36

Settimana perfetta per la Fiorentina che dopo lo scontro diretto per la salvezza, dominato a Cremona, passa anche il turno in Conference League vincendo 2-1 contro il Rakow. Gara durissima in Polonia, termina 1-1, un punteggio che sorride ai viola dopo il successo per 2-1 al Franchi.

Rakow in vantaggio al 46′ con Struski. La Fiorentina reagisce e trova la rete del pareggio con Piccoli al 68′.

Brividi per i viola nel finale, con un calcio di rigore prima assegnato e poi cancellato al Rakow.

Assalto del Rakow nel finale sale anche il portiere, ma in contropiede, Pongracic da metà campo segna al rete del 2-1 a porta vuota. E’ festa Fiorentina che passa ai quarti e sfiderà il Crystal Palace.

Foto: sito Fiorentina