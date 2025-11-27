Fiorentina-AEK Atene, le curiosità: un solo precedente tra le due squadre

27/11/2025 | 12:38:03

Alle 21 il match di Conference League tra Fiorentina e AEK Atene.

Ecco alcune curiosità:

-Tra le due squadre c’è stato un solo incontro nel 2007-08, in Europa League, terminato sul punteggio di 1-1.

-Una sola vittoria per l’AEK Atene nella fase campionato di questa Conference League: 6-0 contro l’Aberdeen.

-Negli 8 precedenti con delle squadre greche la Fiorentina ha vinto solo 2 volte: 3 pareggi e 3 sconfitte.

Foto: X Conference League