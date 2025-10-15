Fiorentina, accordo con la Mutu Academy: “E’ un grande onore collaborare con il club della mia carriera”

15/10/2025 | 17:59:59

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente una collaborazione con l’Academy dell’ex attaccante Adrian Mutu: “ACF Fiorentina è lieta di annunciare la nascita della collaborazione con l’ Adrian Mutu Academy. Come ha spiegato la società legata all’ex campione che ha vestito la maglia della Fiorentina, questa affiliazione rappresenta un passo fondamentale nella missione dell’Academy di formare giovani calciatori di talento secondo i più alti standard europei. Grazie a questo accordo, i ragazzi iscritti avranno accesso a metodologie di allenamento, programmi tecnici e valori sportivi condivisi con il Settore Giovanile viola. “Per me è un grande orgoglio tornare a collaborare con un Club che ha segnato la mia carriera e offrire ai nostri giovani l’opportunità di crescere con la stessa filosofia calcistica che mi ha formato come calciatore”, ha dichiarato Adrian Mutu, fondatore dell’Academy. L’affiliazione prevede scambi di know-how tra gli staff tecnici e sessioni di formazione con allenatori italiani sia in Italia che in Romania. Con questa partnership, l’Adrian Mutu Academy e la Fiorentina rafforzano il proprio impegno nello sviluppo del calcio giovanile, puntando su professionalità, passione e futuro”.

