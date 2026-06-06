Fiorentina, 7 anni della presidenza Commisso. Il presidente: “Grazie a chi ha fatto parte del percorso”

06/06/2026 | 22:14:37

lI presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram un commento che celebra i sette anni scattati proprio oggi dall’acquisizione della società viola, da parte di suo padre Rocco e, in generale, della famiglia Commisso. Queste le sue parole: “Oggi celebriamo sette anni da quando abbiamo acquisito l’ACF Fiorentina. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso”.

Foto: facebook personale