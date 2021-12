Fiorentina, 6 calciatori della Primavera positivi al Covid

Ci sono sei positivi all’interno del gruppo squadra della Fiorentina Primavera riscontrati con l’ultimo giro di tamponi. Lunedì la squadra ha giocato e perso in casa contro i pari età del Torino ma i controlli di routine non avevano dato sorprese.

Non sembra a rischio la sfida di domenica contro la Spal visto che attualmente il numero di contagiati non è tale da far pensare a uno slittamento, ma la società sta monitorando se qualche positivo possa essere entrato in contatto con elementi della prima squadra.