Fiorentina, 5-1 all’Entella in amichevole. Montella: “Vogliamo rialzarci, Ribery sta bene e Ghezzal sta crescendo”

Vincenzo Montella, dopo il 5-1 rifilato dalla sua Fiorentina alla Virtus Entella in amichevole, ha parlato sulle pagine di Firenzeviola.it “Buona l’intensità del primo tempo, partita affrontata con serietà e sono soddisfatto anche se poi il ritmo si è abbassato. Ribery è sempre allenato dopo la squalifica, perciò sta bene anche se durante gli allenamenti non deve andare al massimo per l’età. Cagliari? Quando si perde e c’è la sosta si riprende sempre male. Non siamo tutti ma abbiamo assorbito la sconfitta e abbiamo voglia di riprenderci. Tante assenze? Numericamente non siamo tantissimi ma possiamo sopperire alle assenze. Ghezzal? Sta crescendo fisicamente, anche domenica è entrato bene. ha caratteristiche che ci piacciono e qualità. Venuti? Oggi ha fatto benissimo, è serio e affidabile, sono contento di come si sta esprimendo e siamo contenti di averlo tenuto”.

Foto: Fiorentina Twitter