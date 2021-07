Fiorentina, 4-0 in amichevole alla Virtus Verona in amichevole. Ancora a segno Vlahovic

E’ finita con il risultato di 4-0 in favore della Fiorentina l’ultima amichevole dei viola nel ritiro di Moena contro la Virtus Verona, club di Lega Pro. Primo tempo chiuso in vantaggio dai toscani per una rete a zero, grazie ad un’autorete. Nella seconda frazione la squadra di Italiano ha raddoppiato con Saponara e calato il tris con Milenkovic. A dieci minuti dalla fine è arrivata anche la rete numero otto nelle amichevoli di questo ritiro di Dusan Vlahovic.

Per la viola quarto successo su quattro gare in questo ritiro. A brillare anche Bonaventura autore di una prova importante.

Foto: Twitter Fiorentina