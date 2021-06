Fiola fa sognare l’Ungheria contro la Francia. E’ 1-0 all’intervallo sui campioni del Mondo

Una buona Ungheria, anche fortunata, è in vantaggio al 45′ contro i campioni del Mondo della Francia, in una gara che alla vigilia sembrava ampiamente scritta in favore di Mbappé e compagni.

Invece i transalpini di Deschamps hanno sprecato l’inverosimile nel primo tempo, sbagliando gol clamorosi, come quello di Benzema intorno alla mezz’ora, dopo una giocata strepitosa di Mbappé.

E allora l’Ungheria, alla prima vera occasione ha colpito, al 47′, con la rete di Fiola, che è sfuggito a Pavard e Varane e ha insaccato alle spalle di Lloris. Puskas Arena, gremita con 60.000 spettatori, esplosa.

L’Ungheria di Marco Rossi sta regalando un sogno al popolo magiaro.

⏸️ HALF-TIME ⏸️ 🇭🇺🆚🇫🇷 Fiola puts Hungary ahead before break… 😮 Did you see that coming? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Foto: Twitter Uefa Euro 2020