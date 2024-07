Finisce l’era di Messi e CR7: i possibili candidati al pallone d’oro 2024

Gli ultimi 15 anni sono stati praticamente dominati dal dualismo tra Cristiano Ronaldo-Messi, che si sono sfidati per il titolo di miglior giocatore al mondo, senza aver quasi mai contendenti. Quest’anno però, escludendo colpi di scena, a contendersi il premio ci saranno altri giocatori che si sono contraddistinti, nel corso della stagione appena conclusa, sia con la maglia del club che con quella della propria nazionale. Considerando gli esiti delle due manifestazioni continentali, i favoriti per il pallone d’oro potrebbero essere:

Bellingham: se ieri sera quel tiro, preceduto da una ‘ruleta’ al limite dell’area che ha ricordato tanto un francese che giocava nel Real Madrid con il ‘5’ dietro le spalle, fosse entrato in porta, non ci sarebbero stati molti dubbi sul vincitore del prossimo pallone d’oro. Stagione straordinaria a Madrid e un’Europeo da protagonista, con anche il gol iconico in rovesciata contro la Slovacchia, che resterà per sempre nella storia di questo sport. Anche se ha perso la finale contro la Spagna, rimane comunque tra i principali favoriti.

Carvajal: ormai è una certezza assoluta. Al primo Europeo giocato, si è laureato campione giocando partite di altissimo livello, e questo ha fatto salire di molto le sue chances per il premio. Oltre le grandi prestazioni con la maglia della Spagna, il terzino del Real Madrid ha disputato un’altra grande stagione, culminata con il gol e il premio di MVP nella finale di Champions League vinta contro il Borussia Dortmund.

Rodri, è stato votato come miglior giocatore di Euro2024 ed è stato anche il protagonista della vittoria del Manchester City in Premier League. Guida il centrocampo dei ‘citizens’ e della ‘Roja’ senza alcun tipo di pressione e con una lucidità rara, caratteristiche tipiche dei veri numeri uno in quel ruolo.

Oltre questi tre nomi, le cui quotazioni si sono impennate dopo la fine di Euro2024, in corsa per il pallone d’oro ci sono anche:

Mbappé: ancora uno dei giocatori più forti al mondo ma che ha giocato un Europeo ben al di sotto delle aspettative, complice anche l’infortunio al naso che lo ha decisamente rallentato.

Vinicius Jr: protagonista assoluto della stagione vincente del Real Madrid. Ci si aspettava molto da lui anche in Copa America, dove però ha deluso come tutto il Brasile. Peraltro non non ha neppure giocato il quarto di finale contro l’Uruguay per somma di ammonizioni nelle partite precedenti.

Kroos: se la Germania fosse arrivata fino in fondo all’Europeo, probabilmente sarebbe stato il nome più quotato, e sarebbe stato anche il giusto encomio ad una carriera ai limiti della perfezione.

Haaland: nella corsa al pallone d’oro, è leggermente indietro rispetto agli altri per la mancata partecipazione della Norvegia a Euro2024. Ha però vinto la Premier League da capocannoniere e ha chiuso la stagione con 38 gol complessivi.

Lautaro Martinez: di sicuro non tra i favoriti, data la precoce eliminazione dell’Inter dalla passata Champions League, merita comunque di stare in questo elenco per i numeri impressionanti di questa stagione appena conclusa: Campione d’Italia con l’Inter e d’America con l’Argentina e titolo di capocannoiniere di entrambe le manifestazioni.

Lamine Yamal, Nico Williams, Endrick, Cole Palmer e molti altri giovani, che sono esplosi nel corso di questa stagione, sono pronti però a giocarsi le loro carte nella scena del calcio mondiale.

