Finisce ai gironi l’Europeo dell’Italia U21: vince la Norvegia (1-0). Francia e Svizzera ai quarti

Niente quarti di finale e, cosa ancor più grave, niente Olimpiadi. La Norvegia vince 1-0 contro l’Italia, decide la rete di Botheim. La prima occasione per gli Azzurri arriva al 14′: gran palla di Rovella dalla trequarti che trova Pellegri, colpo di testa del centravanti che termina a lato da ottima posizione. Al 21′, invece, è Gnonto ad avere l’occasione per l’1 ma cerca un dribbling ma viene rimontato dalla difesa norvegese. E al 39′ l’ennesimo cross di Bellanova trova Tonali che allunga la traiettoria ma non trova Gnonto sul secondo palo. Al 64′ la doccia fredda per l’Italia: Nusa sfonda sulla fascia e crossa in mezzo, Carnesecchi in ritardo buca l’intervento e Botheim è libero di colpire – non in bello stile – con il piatto destro a porta spalancata. L’Italia ci prova con il subentrato Cambiaghi. E al 80′ è proprio quest’ultimo a sfiorare il gol del pareggio: da calcio d’angolo la palla viene deviata sul secondo palo dove Cambiaghi a porta vuota centra in pieno il legno sopra Klaesson. Termina così 1-0 per la Norvegia, un risultato che non premia neanche i norvegesi: ai quarti volano Svizzera e Francia dopo il poker rifilato dai ragazzi del ct Ripoli agli elvetici (4-1).

Foto: Instagram Azzurri