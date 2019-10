Finisce 0-0 l’amichevole Colombia-Cile. Restano a secco Zapata, Muriel e Sanchez

Finisce in perfetta parità e a reti bianche il test amichevole disputato quest’oggi tra Colombia e Cile. Ad Alicante, in Spagna, tanti calciatori militanti in Italia in campo: David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel e Duvan Zapata per i Cafeteros, Gary Medel e Alexis Sanchez per La Roja. Piccolo problema fisico da valutare per Medel e Zapata, usciti entrambi anzitempo.

Foto: futbolsuramericano