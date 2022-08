Financial Times: “Gli Yankees e LeBron investono nel Milan”

La franchigia di baseball dei New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles stanno investendo nel Milan, insieme a un gruppo di private equity statunitense RedBird, che si sta avvicinando all’acquisizione del club da 1,2 miliardi di euro. Lo riporta il Financial Times. Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner, e di Main Street Advisors, il fondo con sede a Los Angeles che ha, tra i suoi investitori, la star del basket LeBron James, il famoso produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo le indiscrezioni dell’importante giornale inglese, diventeranno azionisti della squadra di Serie A. RedBird dovrebbe annunciare l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario il fondo statunitense, Elliot Management.

Non si tratterebbe della prima avventura degli Yankee nel mondo del calcio. Insieme al City, infatti, sono proprietari del New York City della MLS. Ora dovrebbero lavorare a stretto contatto con il Milan: i buoni contatti di Gerry Cardinale con atleti e star avrebbero aiutato a giungere all’accordo con Main Street e LeBron.

Foto: Logo Milan