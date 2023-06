Oggi si chiuderanno le Finals Four di Nations League. Alle 15 scenderanno in campo Olanda e Italia per la finalità per il terzo-quarto posto. Alle 20:45, invece, della finale tra Spagna e Croazia che decreterà la vincitrice di questa edizione di Nations League.

Domenica 18 giugno

Ore 15.00 Olanda-Italia

Ore 20:45 Croazia-Spagna

Foto: Uefa Nations League Logo