Finalmente ufficiale: niente Flamengo, Balotelli è del Brescia

Mario Balotelli al Brescia: lo avevano mandato al Flamengo con certezza, invece è del Brescia. Ecco il comunicato ufficiale: “Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45“. Una storia che vi abbiamo raccontato nei dettagli, il 14 agosto vi avevamo svelato l’intesa totale, subito dopo il tardivo inserimento del Flamengo a seguito di una goffa intermediazione che mai aveva portato il club brasiliano a un’ipotesi di svolta. Per martedì era previsto, come raccontato ieri, l’arrivo di Raiola a Brescia per le formalità di rito, ma nelle ultime ore è stata trovata telefonicamente l’intera quadratura di un’operazione – da quattro giorni a questa parte – mai a rischio. Per Super Mario la svolta più attesa è l’abbraccio della sua città per una stagione da grande protagonista.

Foto: Marca