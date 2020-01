Finalmente ufficiale: Moses è un nuovo giocatore dell’Inter

Finalmente l’ufficialità. Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter. Una notizia attesa da diversi giorni, dal suo arrivo a Milano che vi avevamo anticipato già dal 20 gennaio. Ora è fatta: come si legge nel comunicato nerazzurro, “Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione. Veloce e determinato, amante del pallone, timido ma consapevole dei propri mezzi: Victor Moses sa che ogni volta che è sceso in campo, è stato l’orgoglio di papà Austin e mamma Josephine. Ora è pronto per intraprendere una nuova avventura: diventa l’ottavo calciatore nigeriano della storia dell’Inter, con predecessori importanti come Nwankwo Kanu, Taribo West e Obafemi Martins. A Victor va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il popolo nerazzurro!“.

Foto: Twitter Inter