Finalmente Scamacca: primo gol in Premier per l’ex Sassuolo

Prima gioia in Premier League per Gianluca Scamacca. L’ex attaccante del Sassuolo dopo i tre centri in Conference League, si sblocca anche nel massimo campionato inglese. E lo fa con un gran bel gol, nel successo del West Ham per 2-0 contro il Wolverhampton.

Era già successo in Conference League, tre volte. Ma mai in Premier era rimasto ancora a secco fino a oggi.