Finalmente Orban, per il Verona è un valore aggiunto

14/12/2025 | 18:18:19

Il Verona ha condotto un mercato estivo molto interessante, acquistando calciatori che hanno già una valutazione nettamente più alta rispetto a quanto speso. Nel caso di Gift Orban si tratta di raccogliere strada facendo i frutti di un’operazione che era stata considerata importante negli ultimi giorni di agosto quando l’Hellas aveva trovato l’accordo con l’Hoffenheim versando meno di un milione per prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 9 milioni. Orban ha una grande tecnica e forse il difetto di sbagliare qualche gol di troppo, ma sulle sue caratteristiche c’è poco da disquisire. La doppietta di Firenze è una liberazione sia per il Verona che per il ragazzo nigeriano di 23 anni, soprattutto la conferma che Orban potrà rappresentare il valore aggiunto per Paolo Zanetti. Un ritorno alla normalità, visto che sulle qualità mai ci sono stati dubbi.

Foto: sito Verona