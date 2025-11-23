Finalmente Noa Lang: il nuovo Conte anche in nome del mercato

23/11/2025 | 12:53:49

Il Napoli è tornato a vincere e soprattutto ha convinto, dall’alto di un gran primo tempo che ha sgretolato l’Atalanta. Antonio Conte ha invocato e ottenuto la reazione che aveva chiesto dopo troppi risultati negativi, ha modificato il modulo anche in nome del mercato. Premesso che Beukema era stato una richiesta assillante dell’allenatore fin dallo scorso marzo (priorità assoluta), c’era grande impazienza di vedere Noa Lang dopo qualche polemica di troppo nelle scorse settimane. Stiamo parlando di un esterno che al PSV aveva evidenziato determinate caratteristiche azzerate da un concetto: per Antonio Conte non conta il passato ma l’inserimento perfetto nel nuovo gruppo, altrimenti l’unica cosa sicura è una panchina da riscaldare. Evidentemente Noa Lang ha dato i segnali che erano stati invocati, il gol lo aiuterà a ritrovare l’autostima e a prendersi un po’ di Napoli con qualche mese di ritardo.

Foto: sito UEFA.

